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«Спартак» пытался пригласить в команду экс-тренера «Арсенала» Венгера

Экс-вице-президент «Спартака» Измайлов хотел пригласить Венгера на место Карреры

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Ian Walton/Reuters

Московский «Спартак» после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры хотел пригласить на пост главного тренера экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Об этом сообщил «Чемпионату.com» бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» (Леонарду) Жардим, а еще Арсен Венгер», — заявил он.

Венгер наиболее известен по работе в английском «Арсенале» в 1996-2018 годах. С лондонским клубом он выиграл три чемпионата Англии, семь Кубков и семь Суперкубков Англии.

Каррера, который работал в «Спартаке» с 2016 по 2018, привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.

«Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов. Сейчас им руководит Владимир Слишкович, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.

Ранее тренер «Спартака» раскритиковал футболиста команды.

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