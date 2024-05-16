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Китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой

На таможне Благовещенска задержали китаянку с 6 кг бивней мамонта под юбкой

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ФТС России

Таможенники Амурской области обнаружили интересную находку под одеждой гражданки Китая на пункте пропуска в Благовещенске. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

Женщина примотала к ногам скотчем более 6 кг заготовок для сувениров из бивней мамонта и пыталась скрыть это объемной юбкой.

«Женщина заметно нервничала во время устного опроса и этим привлекла внимание таможенников. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости, после чего иностранка призналась, что планировала изготавливать из уникального материала фигурки на продажу», — рассказали в пресс-службе.

Для соблюдения законодательства РФ иностранка должна была согласовать провоз подобного сырья, оформив декларацию и предоставив заключение Росприроднадзора и Минкультуры.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников». Женщине грозит штраф в размере трехкратной стоимости товара. Заготовки из бивней мамонта у китаянки конфисковали.

Ранее в Москву попытались привезти почти 700 кг устриц и лобстеров в мебели.

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