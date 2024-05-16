В Кирове экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Уфу

Пилоты самолета, следовавшего в Уфу, экстренно посадили свой борт в Кирове. Об этом сообщает MR7.

Рейс успешно покинул аэропорт Петербурга, но в полете в багажном отсеке самолета сработал датчик пожаротушения. Это стало причиной посадки в аэропорту «Победилово».

Самолет приземлился без каких-либо проблем. Пассажиров направили в зал ожидания, всего их было 83. Вскоре они должны вылететь в Уфу на резервном борте.

На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. Специалисты ведомства проверят все обстоятельства. Они также выяснят, соблюдались ли нормы законодательства о безопасности полетов.

«При наличии оснований примет меры реагирования», – сообщается в публикации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кировской области, во время инцидента никто не пострадал. Сам самолет не получил каких-либо повреждений.

Ранее в Петербурге иностранец задержал рейс с супругой, чтобы вернуть ее после ссоры.