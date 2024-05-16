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Во время ночной атаки на Крым был замечен американский дрон-разведчик

«Военная хроника»: ночной удар ATACMS по Крыму координировал дрон-разведчик США

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Global Look Press

Ночной удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что беспилотник был замечен над Черным морем.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Само по себе применение ATACMS по Крыму фиксируется не первый раз и наводит на мысль, что объекты полуострова в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР (Главное управление разведки Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все чаще использовать для ударов по территории России «сложную технику».

По его словам, это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить больше оружия и средств от западных союзников, «показывая какие-то свои так называемые успехи». К примеру, Великобритания «буквально вчера» дала разрешение Украине использовать поставляемое оружие против территории Крыма, что было раньше запрещено.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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