Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении «шенгена»

Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении шенгенской визы. Это следует из статистики Еврокомиссии, опубликованной на портале Schengen VisaInfo.

Отмечается, что в этот список также вошли Белоруссия, Иран и Турция. У российских граждан процент отказов по сравнению с 2022 годом вырос с 10,2 до 10,6, у белорусов — с 1,9 до 3,4, у турок — с 15,7 до 16,1, а у иранцев — с 25,2 до 30,3.

В зону действия шенгенской визы входят 29 европейских стран без пограничного контроля между ними. Однако документ не действует для таких популярных европейских стран, как Великобритания, Ирландия и Кипр. С 31 марта 2024 года в шенгенскую зону частично вошли Болгария и Румыния — такой визы будет достаточно при путешествиях самолетом, но не на автомобиле или автобусе.

11 мая тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что россиянам с долгами и без родственных связей за границей могут отказать в выдаче визы в страны Шенгена.

В конце апреля гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сказал, что вероятность путешественника получить шенгенскую визу очень сильно зависит от того, в посольство какой страны он обращается. В первую группу Арутюнов включил страны, которые вообще не выдают визы – это Прибалтика, Польша, Чехия. Во вторую группу вошли страны, для которых развитие туризма имеет большое значение, поэтому они стремятся как можно чаще выдавать визы. К ним эксперт отнес Грецию, Италию, Францию и Испанию.

Ранее в Чехии захотели ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу.