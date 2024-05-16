Генпрокурор РФ подал иск к Ходорковскому и Лебедеву

Генпрокуратура РФ подала иск к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом сообщает Telegram-канал «Ведомостей».

«Мещанский суд Москвы 8 мая зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания», — говорится в сообщении.

Какие именно исковые требования предъявлены к ответчикам, не указывается.

До этого RT сообщал, что бывший совладелец и глава ЮКОС Ходорковский заложил квартиру в Лондоне стоимостью £2,8 млн (326,5 млн рублей).

Ходорковский ранее уже закладывал свое загородное поместье Best Beech Place за £6 млн (около 699 млн рублей) тому же банку.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) по статье о госизмене.