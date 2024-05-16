Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор РФ подал иск к Ходорковскому и Лебедеву

Генпрокуратура РФ подала иск к Ходорковскому и Лебедеву

close
100%
Борис Бабанов/РИА «Новости»

Генпрокуратура РФ подала иск к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом сообщает Telegram-канал «Ведомостей».

«Мещанский суд Москвы 8 мая зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания», — говорится в сообщении.

Какие именно исковые требования предъявлены к ответчикам, не указывается.

До этого RT сообщал, что бывший совладелец и глава ЮКОС Ходорковский заложил квартиру в Лондоне стоимостью £2,8 млн (326,5 млн рублей).

Ходорковский ранее уже закладывал свое загородное поместье Best Beech Place за £6 млн (около 699 млн рублей) тому же банку.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) по статье о госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами