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Стали известны результаты лингвистической проверки слов Лазаревой об атаках ВСУ

Лингвистическая проверка не нашла нарушений в словах Лазаревой об атаках ВСУ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Лингвистическая проверка не нашла нарушений законодательства в словах телеведущей и комикессы Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) об атаках ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на ответ ГУ МВД по городу Москве на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская направила обращение в Генпрокуратуру 3 апреля. Она призвала проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. На опубликованном в сети фрагменте телеведущая комментирует удары по России словами «это ужасно, но я радуюсь».

Татьяна Лазарева получила известность в России благодаря юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и комедийному сериалу «33 квадратных метра». В 2012 году она вступила в Координационный совет российской оппозиции, а через год практически перестала появляться на российском телевидении.

В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у комикессы двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. 22 июля 2022 года ее признали иноагентом.

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