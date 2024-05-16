В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В своем сообщении, опубликованном в 13:41 по мск, глава региона призывает находящихся дома людей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Утром 16 мая мэрия Белгорода заявляла, что в городе и Белгородском районе временно не работают средства оповещения населения. До устранения последствий аварии местных жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и каналами телерадиовещания для получения экстренной информации.

Гладков также сообщал, что 15 мая украинские беспилотники атаковали поселки в регионе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.