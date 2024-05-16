Российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад хранения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также российские военные поразили пункт временной дислокации формирования «Сонечко» Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

15 мая Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики.

13 мая стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили 105-мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства на Южном направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в зоне СВО.