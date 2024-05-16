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Обвиняемому в убийстве Михаила Круга не разрешили поехать на СВО

Суд отклонил иски обвиняемого в убийстве Михаила Круга, который хотел на СВО

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СК России

Московский районный суд Твери дважды отклонил иски обвиняемого в убийстве шансонье Михаила Круга Александра Агеева, который хотел поехать на СВО. Сведения об этом появились в судебной картотеке.

Первый иск Агеев подал к ФСИН в сентябре 2023 года, второй — к тверскому военкомату в декабре 2023 года.

В 2022 году Агеев написал несколько заявлений с просьбой включить его в состав вооруженного формирования. Киллер тогда заявлял, что хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Агеев состоял в ОПГ «Тверские волки». В настоящий момент мужчина отбывает пожизненное наказание за убийство певца и другие тяжкие преступления. По его словам, он не планировал убивать Круга, главной целью бандитов было ограбление дома артиста, однако тот вернулся раньше.

Агеев рассказал, что его вместе с соучастником Дмитрием Веселовым обнаружила теща исполнителя в бильярдной, где они прятались. При этом они хотели связать ее и выйти незамеченными, но она начала кричать и сопротивляться.

Услышав шум, Круг бросился спасть родственницу и попытался дать отпор вооруженному Веселову. В ходе борьбы бандит два раза выстрелил в артиста.

Ранее суд отказал в переводе «шамана» Габышева на лечение в больницу общего типа.

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