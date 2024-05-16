В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 13:54 по мск.

Предупреждение о ракетной опасности начало действовать примерно в 13:38 по мск.

До этого в мэрии Белгорода сообщали о нарушениях в работе средств оповещения населения.

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в регионе.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью. Отмечалось, что в результате попытки бомбардировки никто не пострадал.

Ранее в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде.