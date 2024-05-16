РФ зарабатывает миллиарды евро на поставках нефтепродуктов через Турцию

Россия нашла способ обойти санкции Евросоюза и продолжить экспорт своего топлива на европейский рынок через Турцию, сообщает Politico.

По данным исследований, только за 12 месяцев после введения запрета ЕС на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Москва заработала до €3 млрд, перенаправив поток через турецкие порты.

Эта схема стала возможной из-за лазейки в санкциях Брюсселя, разрешающей импорт «смешанного» топлива при условии, что оно маркировано как нероссийского происхождения.

«Турция превратилась в стратегический пит-стоп для переправляемых в ЕС российских топливных продуктов и приносит сотни миллионов налоговых поступлений в казну Кремля», — отмечает старший аналитик по энергетике Центра изучения демократии Мартин Владимиров.

«Сертификат происхождения» становится решающим документом: импорт с российской маркировкой запрещен, но Турция просто переоформляет старые партии на новые. «Существенная трансформация» в турецких портах зачастую не производится, указывают отчеты.

В конце апреля стало известно, что западные страховщики недовольны ростом теневого рынка из-за антироссийских санкций.

Ранее экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям Евросоюза.