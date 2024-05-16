Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ зарабатывает миллиарды евро на поставках нефтепродуктов через Турцию

Politico: Москва получила до €3 млрд за год через «смешанное» турецкое топливо

close
100%
Reuters

Россия нашла способ обойти санкции Евросоюза и продолжить экспорт своего топлива на европейский рынок через Турцию, сообщает Politico.

По данным исследований, только за 12 месяцев после введения запрета ЕС на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Москва заработала до €3 млрд, перенаправив поток через турецкие порты.

Эта схема стала возможной из-за лазейки в санкциях Брюсселя, разрешающей импорт «смешанного» топлива при условии, что оно маркировано как нероссийского происхождения.

«Турция превратилась в стратегический пит-стоп для переправляемых в ЕС российских топливных продуктов и приносит сотни миллионов налоговых поступлений в казну Кремля», — отмечает старший аналитик по энергетике Центра изучения демократии Мартин Владимиров.

«Сертификат происхождения» становится решающим документом: импорт с российской маркировкой запрещен, но Турция просто переоформляет старые партии на новые. «Существенная трансформация» в турецких портах зачастую не производится, указывают отчеты.

В конце апреля стало известно, что западные страховщики недовольны ростом теневого рынка из-за антироссийских санкций.

Ранее экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами