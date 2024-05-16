Прохор Шаляпин ответил на слухи, что продает свое тело за деньги

Певец Прохор Шаляпин опроверг в интервью журналистке Алене Жигаловой слухи о том, что выставлял анкету на сайте для секса за деньги, оценивая себя в $200 за час.

Шаляпин назвал этот слух неправдой. Более того, он заявил, что «играет по-крупному» и не стал бы продавать свое тело за $200 за час. Артист отметил, что бесценен. Однако он не исключил, что «у каждого есть цена».

«Сейчас тебе предложили то, то и то. Ты сначала покочевряжишься, а потом согласишься. И так любую певицу, артистку. Я уж не говорю про людей. Просто никто не предлагал. Это другое дело. А когда тебе предлагают на эстраде нашей. Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — заявил певец.

Шаляпин уточнил, что уважает «настоящих проституток» за честность.

В интервью Прохор Шаляпин также отказался рассказывать, был ли у него секс с пожилыми женщинами. Шаляпин объяснил, что в России очень чувствительно относятся к теме сексуальной жизни. Шаляпин назвал Россию пуританской страной.

Ранее певица Слава пожаловалась на отсутствие секса.