Режим ЧС в Рязанской области снимается 9 октября
Режим ЧС в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября. Об этом заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС, передает ТАСС.
«Жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания» — сказал он.
Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.
Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов.
По последним данным, 16 человек пострадали в результате взрывов боеприпасов и пожара на военном складе под Рязанью.
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