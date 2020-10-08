Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией с российскими журналистами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с обстрелом собора Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши, в ходе которого пострадали российские журналисты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что российское посольство в Ереване находится в контакте с армянским МИД.
Официальный представитель ведомства добавила, что, согласно переданной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его оперируют.
Кроме того, состояние еще двух журналистов оценивается как средней степени тяжести, они будут прооперированы позднее.
«Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — заключила Захарова.
Ранее стало известно, что 8 октября ВС Азербайджана два раза обстреляли собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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