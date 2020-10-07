Под Рязанью осколки от взрывов на военном складе разлетаются на десятки километров

В Рязанской области осколки от взрывов на горящем военном складе разлетаются в радиусе нескольких десятков километров, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

«Радиус разлета осколков составляет от 5 км до нескольких десятков км», — сказал собеседник.

Он уточнил, что снаряды продолжают взрываться, из-за чего тушение пожара пока затруднено.

Ранее сообщалось, что из-за огня спасатели эвакуировали 10 сел. На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

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