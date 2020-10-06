Су-27 вылетел на перехват 4 самолетов Британии над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват четырех военных самолетов Британии над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Национальный центр управления обороной России уточняет, что воздушные цели были определены как два истребителя «Тайфун», а также самолет-заправщик КС-3 и разведчик RC-135, принадлежащие британским ВВС.

Российский истребитель сопроводил самолеты, а после разворота вернулся на аэродром базирования.

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