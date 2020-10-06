Министр обороны Азербайджана анонсировал новое наступление в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить «планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление азербайджанского военного ведомства.

Данное поручение было дано в ходе специального служебного совещания во вторник, 6 октября.

«Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях», — говорится в сообщении.

Кроме того Гасанов заявил, что в том случае, если Армения применит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», Баку предпримет «адекватные ответные действия».

Министр приказал армии Азербайджана «спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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