В Армении рассказали о ловушке для азербайджанских войск в Карабахе

Армия обороны Нагорного Карабаха загнала подразделение азербайджанских военных в ловушку, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Карабахские военнослужащие создали у противника «впечатление отступления», после чего азербайджанские вооруженные силы попытались занять освободившиеся позиции и оказались в ловушке, рассказала пресс-секретарь.

«Затем в результате мощного артиллерийского удара была уничтожена большая часть азербайджанского подразделения», – отметила Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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