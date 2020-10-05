Больше 12 тысяч российских военных переболели коронавирусом

Карина Казанцева

Больше 12 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 6 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ увеличилась до 12 148 человек», — говорится в сообщении.

Число вылечившихся среди гражданского персонала достигло 1514. В настоящий момент болеют 828 военных и 187 курсантов и слушателей вузов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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