Армения обвинила Азербайджан в дезинформации

Антон Демидов

В МИД Армении заявили, что сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории являются частью дезинформационной кампании Баку. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что «агрессия», которую Азербайджан «развязал» против Нагороного Карабаха «при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного».

«Одна из них — это дезинформация последних часов о нанесении с территории Армении ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана», — говорится в заявлении.

В МИД заявили, что «цель дезинформационной кампании — скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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