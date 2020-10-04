Азербайджан сообщает о ракетном ударе Армении по городу Мингячевир

Полина Рутковская

Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по азербайджанскому городу Мингячевир, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

В Мингячевире расположены водохранилище и крупная электростанция, отметил Гаджиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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