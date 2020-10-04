Власти Карабаха заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил об ударах по военным объектам в ряде азербайджанских городов, в том числе об уничтожении военного аэродрома в Гяндже. Об этом он написал на странице в Fаcebook.

По его словам, военный аэродром «взлетел на воздух».

Отмечается, что армия Карабаха нанесла удары по военным объектам Азербайджана в ответ на обстрел Степанакерта. Погосян призвал мирное население покинуть города, где происходят военные действия.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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