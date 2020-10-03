В Карабахе под обстрел попали турецкие журналисты

В непризнанном Нагорном Карабахе под обстрел попали турецкие журналисты, пишет агентство Anadolu.

Отмечается, что Армения выпустила артиллерийский снаряд в Тертерский район Азербайджана, где находились представители Anadolu, телеканала TRT и агентства İHA. Все журналисты смогли спастись.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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