Армения оценила суточные потери Азербайджана в 440-450 человек

Азербайджан потерял за сутки 440-450 человек убитыми, 10 беспилотников, три самолета и вертолет, заявил представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян. Об этом пишет РИА «Новости».

«За сутки азербайджанская сторона потеряла 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч», один вертолет. В целом, с начала боевых действий было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники противника», - сказал Ованнисян, добавив, что также были убиты 440-450 военных из Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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