Минобороны НКР сообщило о гибели более 200 своих военнослужащих

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели еще 51 военнослужащего в ходе боев с азербайджанской армией, передает «Интерфакс».

Так, по данным министерства, с начала боев 27 сентября на территории республики погибли 202 военных.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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