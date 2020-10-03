Ереван сообщил о наступлении войск Азербайджана на севере и юге Карабаха

Азербайджанские вооруженные силы утром 3 ноября активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, армия НКР сдерживает непрекращающиеся атаки. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook.

«На северном и южном направлении Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление», — написала Степанян.

По ее словам, войска ВС Армении и Нагорного Карабаха сдерживают продвижение врага, причиняя ему серьезные потери.

По сообщениям представителей НКР, ночью столица республики Степанакерт неоднократно подвергалась сильным обстрелам. Под огонь тяжелых ракет попали жилые дома и прилегающая гражданская инфраструктура.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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