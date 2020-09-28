Глава Армении: Турция помогает Азербайджану истребителями F-16 в войне с Карабахом

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция помогает Азербайджану в карабахском конфликте истребителями F-16, советниками и наемниками. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Член НАТО Турция оказывает Азербайджану полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16», — сказал глава государства на открытии международного форума CYBERSEC2020, который проходит при партнерстве с НАТО.

Он отметил, что решение карабахского конфликта возможно путем диалога, для этого существует площадка — Минская группа ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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