В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за конфликта на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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