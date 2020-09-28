Азербайджан посчитал погибших в Карабахе армянских военных

В минобороны Азербайджана рассказали о потерях армянской стороны в ходе боев в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно их данным, Армения потеряла 550 военных.

Кроме того, ведомство заявило об уничтожении 22 танков, 18 беспилотников, а также 15 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА» и восьми артиллерийских установок.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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