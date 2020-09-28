У воздушных границ Крыма заметили беспилотники США

В Крыму высказались о ситуации с беспилотниками возле воздушных границ полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Так, собеседник отметил, что активность полетов БПЛА со стороны Украины снизилась и практически прекратилась с начала 2020 года.

Украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы», — подчеркнул источник.

Однако он уточнил, что на замену украинским беспилотникам пришли американские.

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