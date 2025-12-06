«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Песню американской певицы Леди Гаги «Abracadabra» назвали лучшим хитом 2025 года. Композиция возглавила топ журнала Rolling Stone.

»Леди Гага — одна из самых креативных и влиятельных фигур в современной поп-музыке. Эта песня стала символом 2025 года — громкая, смелая, театральная, от которой невозможно убежать, — и напомнила всем о непревзойденной способности Гаги завладеть моментом и превратить его в культурную перезагрузку», — пишет издание.

В остальной части рейтинга представлены другие знаменитые исполнители — Сабрина Карпентер, Кендрик Ламар, SZA и Тейлор Свифт - все они вошли в топ-10, что ознаменовало год, отмеченный жанровым разнообразием и большой звездной силой.

В прошлом году Чаппелл Роан заняла первое место списка Rolling Stone с песней «Good Luck, Babe!».

Накануне певец Юрий Лоза рассказал, что в этом году слушал песни многих российских артистов. Однако главной композицией уходящего года он считает свой хит «Зима», который, по его словам, объединил в себе и драматизм, и лирику.

Ранее россияне назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года.