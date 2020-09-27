Азербайджан вводит военное положение в ряде регионов

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения в ряде регионов и городов страны, сообщает Sputnik Азербайджан.

Решение должно быть одобрено президентом в течение 48 часов, указано в сообщении. Отмечается, что полномочия по введению комендантского часа возложены на министерство внутренних дел страны.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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