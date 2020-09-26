Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 курсанта в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит курсанту Вячеславу Золочевскому, который выжил при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, и в настоящее время находится в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.

Кучер уведомил, что посетил пострадавшего вместе с украинским лидером. По его словам, состояние курсанта удовлетворительное.

«Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона», — написал Кучер.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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