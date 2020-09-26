Момент крушения самолета Ан-26 на Украине попал на видео

Появилось видео крушения военного самолета Ан-26, который разбился в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области. Кадры с камеры наблюдения в своем Facebook выложил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

На видеозаписи запечатлены последние секунды полета воздушного судна, а также его взрыв.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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