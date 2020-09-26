Разбившийся под Харьковом Ан-26 в день крушения сделал шесть вылетов

Глава Минобороны Украины сообщил, что разбившийся в Чугуеве Харьковской области самолет Ан-26 в день крушения сделал шесть вылетов, передает телеканал «Украина 24».

«Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок», — сказал Таран.

Он отметил, что «все шло по плану».

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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