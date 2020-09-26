Губернатор Харьковской области рассказал о состоянии выживших при крушении Ан-26

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в эфире телеканала «Украина 24» рассказал про состояние выживших при крушении военного самолета Ан-26, которое произошло в районе украинского города Чугуев 25 сентября.

По его словам, у двух курсантов, которые выжили, наблюдается крайне тяжелое состояние.

«Я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов. — «Газета.Ru»). С Харьковской области ребенок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии», — заявил Кучер.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

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