Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

Жертвами крушения самолета Ан-26 в Харьковской области стали уже 25 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает офис Генпрокурора Украины.

Ранее стало известно, что в авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека.

«По состоянию на эту минуту, предварительно 25 погибших, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются», — указано в сообщении.

Согласно уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на борту воздушного судна было 27 человек, а не 28, как сообщалось до этого. В ГСЧС рассказали, что один курсант не был допущен к выполнению полета.

Офис генпрокурора также уведомил, что по факту крушения военного самолета возбуждено уголовное дело «о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».

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