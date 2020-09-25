Зеленский приедет в Харьковскую область после крушения Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что он посетит Харьковскую область, где разбился самолет Ан-26.

Украинский лидер уведомил, что он приедет в этот регион страны в субботу, 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме города Чугуев. По имеющейся информации, жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, двое человек выжили, судьба четырех пока неизвестна. Согласно предварительным данным, всего на борту воздушного судна было 28 человек.

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