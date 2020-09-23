В центр Минска направились военные грузовики

Колонна военных грузовиков для перевозки личного состава направилась в центр Минска, где вечером 23 сентября пройдет акция протеста оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военная техника выехала из микрорайона Уручье, где дислоцирован спецназ внутренних войск МВД.

По данным агентства, в целом пока в белорусской столице обстановка спокойная.

Ранее сообщалось, что представители белорусской оппозиции начали собираться на акции протеста в разных районах Минска.

23 сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Многие лидеры оппозиции и ряд стран Евросоюза назвали тайную инаугурацию нелегитимной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

— Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом

— Оппозиция начала акцию протеста в Минске