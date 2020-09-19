Около 1 тысячи иностранных военных примут участие в «Кавказ-2020»

Торжественная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц учений «Кавказ-2020» состоялась в 19 сентября на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамента информации Минобороны РФ.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Всего от этих стран в маневрах будут задействованы до 1 тысячи военнослужащих.

«От Вооруженных сил РФ в мероприятиях был задействован личный состав подразделений соединений и воинских частей Южного военного округа», — говорится в сообщении.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на территории Южного военного округа.

Известно также, что в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября, задействуют до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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