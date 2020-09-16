Шойгу прибыл в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«Для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.

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