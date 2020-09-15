Российские военные прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство»

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России прибыли на полигон «Брестский» в Белоруссии для проведения совместных военных учений «Славянское братство — 2020». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минобороны республики.

Отмечается, что от ВС республики в маневрах будут участвовать военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

В общей сложности в практических действиях будут задействованы до 1,5 тысячи военнослужащих, более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

После завершения маневров российские военные вернутся на родину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В усеченном варианте: Россия и Белоруссия проводят совместные учения

— «Почти каждый месяц»: Путин подтвердил военные учения с Минском

— Лукашенко рассказал, к чему Белоруссия и РФ должны готовить армии