Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске
Резиденция белорусского президента в центре Минска окружена десятком БТР, передает «Интерфакс».
По сообщениям очевидцев, подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.
Тем временем, на проспекте Независимости начали собираться первые участники несанкционированной акции оппозиции. В ответ силовики перекрыли движение на проспекте. Никто из участников акции пока не задержан.
В воскресенье, 6 августа, оппозиция планирует акцию «Марш единства». Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что для сохранения правопорядка увеличено число нарядов и военнослужащих. В течение дня будут перекрыты проспекты города.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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