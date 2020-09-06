Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске

Резиденция белорусского президента в центре Минска окружена десятком БТР, передает «Интерфакс».

По сообщениям очевидцев, подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.

Тем временем, на проспекте Независимости начали собираться первые участники несанкционированной акции оппозиции. В ответ силовики перекрыли движение на проспекте. Никто из участников акции пока не задержан.

В воскресенье, 6 августа, оппозиция планирует акцию «Марш единства». Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что для сохранения правопорядка увеличено число нарядов и военнослужащих. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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