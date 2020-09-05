Шойгу: НАТО отказалась приостановить военные учения на время пандемии

Россия предлагала НАТО снизить число военных учений на время пандемии, однако в альянсе негативно восприняли это предложение. Об этом заявил министр обороны РФ, передает РИА «Новости».

«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений», — сказал он.

Шойгу выразил надежду, что в будущем позиция НАТО по этому вопросу изменится.

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