Шойгу: НАТО отказалась приостановить военные учения на время пандемии
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Россия предлагала НАТО снизить число военных учений на время пандемии, однако в альянсе негативно восприняли это предложение. Об этом заявил министр обороны РФ, передает РИА «Новости».
«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений», — сказал он.
Шойгу выразил надежду, что в будущем позиция НАТО по этому вопросу изменится.
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