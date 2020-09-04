Белоруссия заявила, что на ее границе НАТО нарастила силы в 17 раз

Североатлантический альянс на границах Белоруссии нарастил силы в 17 раз за последние годы, заявило министерство обороны республики.

«За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз», — приводятся слова главы ведомства Виктора Хренина.

Отмечается, что сейчас там находятся до 10 тысяч военных, число учений, включая крупномасштабные и многонациональные, увеличилось в пять раз. Более того, «в непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США».

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