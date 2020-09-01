Минобороны РФ опровергает заявление НАТО о нарушении границы Дании

Министерство обороны РФ выступило с опровержением заявления Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. Об этом сообщает «Интерфакс».

«28 августа 2020 г. истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, полет российского истребителя во время сопровождения американского бомбардировщика проходил над нейтральными водами. Там подчеркнули, что это подтверждается «средствами объективного контроля».

В НАТО считают, что российский Су-27, сопровождавший 28 августа бомбардировщик НАТО B-52 над Балтийским морем, вошел в воздушное пространство Дании — члена альянса — над островом Борнхольм.

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