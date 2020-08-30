Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.

Косыгин отметил, что в последнее время страны-соседи усиливают как военные потенциалы, так и возможности по приему и размещению иностранных войск.

«Одновременно очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны», — добавил он.

По словам Косыгина, на границах с Белоруссией постоянно находятся 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

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