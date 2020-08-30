Индия не будет отправлять военных на учения в Россию
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Индийская сторона заявила, что не будет принимать участие в совместных с Россией военных учениях «Кавказ-2020». Об этом сообщил представитель минобороны страны в Twitter.
В публикации уточняется, что данное решение было принято на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Представитель также уточнил, что Индия уведомила российскую сторону о своем решении.
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