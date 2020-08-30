Индия не будет отправлять военных на учения в Россию

Индийская сторона заявила, что не будет принимать участие в совместных с Россией военных учениях «Кавказ-2020». Об этом сообщил представитель минобороны страны в Twitter.

В публикации уточняется, что данное решение было принято на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Представитель также уточнил, что Индия уведомила российскую сторону о своем решении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Сирия провели совместные учения

— Новый огнемет «Тосочка» задействуют на учениях «Кавказ-2020»

— На севере России прошли межвидовые учения по обороне объекта в Арктике