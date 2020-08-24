Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, передает ТАСС.

По его словам, затраты на это составят порядка 35 млрд руб. Коммерческий успех космодрома возможен при пяти запусках в год.

Борисов отметил, что по его поручению была создана специальная рабочая группа, которая занимается восстановлением «Морского старта». Промежуточные результаты ее деятельности уже были доложены президенту Владимиру Путину.

Космодром «Морской старт» состоит из пусковой плавучей платформы «Одиссей» и командного судна. С него было совершено 32 пуска ракеты «Зенит». В 2014 году деятельность космодрома была приостановлена.

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